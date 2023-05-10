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Политика

Военные РК и США обсудили сотрудничество в совместной обороне

Write: 2023-05-11 11:22:59Update: 2023-05-11 11:30:22

Военные РК и США обсудили сотрудничество в совместной обороне

Photo : YONHAP News

10 мая председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Ким Сын Гём встретился в Сеуле с комендантом корпуса морской пехоты США генералом Дэвидом Бергером. Обсуждались пути укрепления сотрудничества в сдерживании ядерной и ракетной угроз Северной Кореи. В ходе встречи генерал Ким Сын Гём подчеркнул важность поддержания единой оборонной позиции в рамках реализации договорённостей об усилении расширенного сдерживания, закреплённых в Вашингтонской декларации. Генерал Бергер выразил согласие с важностью тесного сотрудничества ради мира и стабильности в регионе. Он заявил о намерении расширить совместные учения морских пехотинцев двух стран. Стороны сошлись во мнении о важности альянса США и РК перед лицом растущей военной напряжённости на Корейском полуострове. 
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