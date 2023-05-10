РК не готова противостоять северокорейским БПЛА

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РК пока не готова противостоять северокорейским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом пишет Washington Post, комментируя оказавшиеся в распоряжении газеты секретные документы правительства США о проникновении северокорейских дронов на территорию РК в декабре прошлого года. Тогда один из пяти дронов долетел до закрытой зоны в районе президентского комплекса в Сеуле. Тогда южнокорейские военные подняли в воздух истребители и вертолёты, однако поразить цели не удалось. Представленные Washington Post данные похожи на презентацию, предназначенную для военного руководства США. В них указаны слабые стороны южнокорейской системы ПВО. Это, в частности, недостаточный контакт между радарами и истребителями, а также отсутствие у военного руководства конкретных правил реагирования в подобных ситуациях. Американские эксперты полагают, что для исправления ситуации может понадобиться от трёх до пяти лет.