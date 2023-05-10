Премьер-министры РК и Румынии обсудили вопросы сотрудничества

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Премьер-министр РК Хан Док Су встретился 10 мая в Бухаресте с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Обсуждались двусторонние отношения, сотрудничество на международной арене и ситуация в мире. Это уже третья встреча Хан Док Су и Николае Чукэ. Выступая на совместной пресс-конференции по окончании встречи, Хан Док Су попросил румынскую сторону рассмотреть возможность участия южнокорейских предприятий в проектах модернизации и строительства атомных электростанций и упростить процедуру получения виз для южнокорейских предпринимателей. Николае Чукэ ответил, что Румыния заинтересована в укреплении сотрудничества с РК в областях зелёной энергетики, цифровых технологий, а также во взаимодействия с малыми и средними предприятиями. РК и Румыния установили дипломатические отношения в 1990 году, а в 2008 году повысили уровень отношений до стратегического партнёрства. Объём двусторонней торговли в 2021 году превысил 1 млрд долларов и продолжает расти.