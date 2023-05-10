Почти 50% южнокорейцев поддержат на выборах оппозицию

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Большинство граждан РК настроены в поддержку оппозиции, а более половины согласны с необходимостью создания так называемой «третьей партии» наравне с правящей партией Сила народа и главной оппозиционной Демократической партией Тобуро. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи жителей страны, проведённого с 6 по 8 мая агентством Korea Research по заказу телерадиокомпании KBS. 49,7% респондентов ответили, что на предстоящих парламентских выборах необходимо поддержать оппозицию для сдерживания нынешнего правительства. Вариант «необходимо голосовать за правящую партию для поддержки нынешнего правительства» выбрали 41,3% опрошенных. На вопрос о необходимости создания ещё одной партии, помимо двух основных, положительно ответили 56,8, а отрицательно - чуть более 38%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности опроса - на сайте KBS.