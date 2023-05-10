Малый и средний бизнес РК оказался в сложном положении

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В четвёртом квартале прошлого года половина южнокорейских малых и средних компаний зафиксировали операционные убытки. Об этом сообщили в Институте финансов банка Ури про результатам анализа работы 700 малых и средних компаний с объёмом продаж ниже 100 млрд вон (75,5 млн долларов) в год. В четвёртом квартале прошлого года их общий объём продаж составил 12 трлн вон (9 млрд 200 млн долларов). Одновременно зарегистрирован операционный дефицит в размере 118 млн долларов. Уровень операционной прибыльности составил минус 1,3%. Дефицит испытали 346 из 700 компаний, что на 19% больше, чем за тот же период предыдущего года. У 391 компании операционная прибыль снизилась. Отмечено снижение спроса на рынках игр, продуктов питания и медицинских товаров, которые переживали резкий подъём в связи с пандемией. То же самое касается одежды и косметики, продажи которых держались на высоком уровне в период ослабления карантинных ограничений.