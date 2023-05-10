В провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен ящур

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В трёх животноводческих хозяйствах в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен вирус ящура. Вспышка заболевания фиксируется впервые с 2019 года. В этой связи правительство повысило уровень предупреждения с категории «Внимание» до категории «Бдительность». 10 мая в двух хозяйствах у коров выявлены симптомы ящура. Сразу после этого фермеры обратились к ветеринарам с запросом о лабораторном исследовании. На следующий день наличие вируса было подтверждено. После этого вспышка была зафиксирована ещё в одном хозяйстве, расположенном в двух километрах от фермы, где ящур был выявлен впервые. Карантинные власти предписали уничтожить 450 голов крупного рогатого скота на трёх фермах. Доступ к данным объектам закрыт. Проводятся экстренные противоэпидемические меры. 11-12 мая введён временный запрет на передвижение людей и транспорта, имеющего отношение к скотоводческой деятельности. В хозяйствах в семи городах и уездах близ Чхончжу проводятся проверка и прививочные мероприятия. Кроме того, в Чхончжу и прилегающих районах временно закрыты мясные рынки.