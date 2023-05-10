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В мире

ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в отношении mpox

Write: 2023-05-12 10:46:14Update: 2023-05-12 16:25:18

ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в отношении mpox

Photo : YONHAP News

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в отношении mpox (оспы обезьян), спустя десять месяцев после его введения. Выступая 11 мая на пресс-конференции, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что mpox более не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. В ВОЗ поступили сообщения о более чем 87 тысячах случаев заболевания и 140 смертях в 111 странах.  Однако за последние три месяца было зарегистрировано почти на 90% случаев заболевания меньше, чем за три предыдущих месяца. Глава ВОЗ приветствовал работу, проделанную органами здравоохранения и общественными организациями, которые  информируют людей из групп риска об опасности mpox, оказывают им поддержку в тестировании, вакцинации и лечении. 
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