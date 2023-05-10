Энергокомпании РК пытаются выйти из кризиса

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Энергетические корпорации РК, испытывающие трудности в связи с несоответствием тарифов мировым ценам на энергоносители, заявили о планах выхода из финансового кризиса за счёт продажи активов, заморозки зарплат сотрудников и других мер. 12 мая представители Корейской электроэнергетической корпорации сообщили о начале продажи недвижимости в Сеуле. Кроме того, доходы планируется получать за счёт сдачи в аренду части объектов. План выхода из кризиса также включает максимальное ограничение найма новых кадров. Ожидается, что эти и другие меры помогут к 2026 году дополнительно получить не менее 19 млрд долларов. В тот же день Корейская газовая корпорация объявила о введении чрезвычайного режима управления и о начале реализации плана реформирования структуры управления, который, как ожидается, позволит получить дополнительно 11,5 млрд долларов. Планируется максимально оптимизировать расходы и отложить неприоритетные проекты.