Правительство активизирует усилия по поддержке внутреннего рынка

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В связи с ослаблением карантинных ограничений правительство РК активизирует усилия по поддержке внутреннего рынка и отрасли туризма. Об этом заявил заместитель министра планирования и финансов Пан Ги Со, выступая 12 мая на экономическом совещании в Сеуле. По его словам, в марте были приняты меры активизации внутреннего рынка с целью улучшения платёжного баланса в отрасли туризма и поддержания тенденции восстановления внутреннего рынка. В настоящий момент власти более активно работают над их реализацией. Так, июнь ранее объявлен «месяцем путешествий». В этой связи подготовлены скидки в 30-50% на поездки на скоростных поездах КТХ и 50-процентные скидки на туры по 14 городам страны. Одновременно уделяется внимание стабилизации коммунальных тарифов. Министерство призывает региональные власти проявить самостоятельность в их оптимизации, пообещав всемерную поддержку.