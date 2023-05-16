РК и Бахрейн активизируют экономическое сотрудничество

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РК и Бахрейн подписали Рамочную программу содействия торговле и инвестициям (TIPF), нацеленную на создание платформы стратегического экономического сотрудничества. В ходе церемонии, состоявшейся 13 мая в Сеуле, подписи под документом поставили директор департамента торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын и министр промышленности и торговли Бахрейна Абдулла бин Адель Фахро, который возглавляет экономическую делегацию в составе 20 представителей 12 крупнейших компаний. Встреча глав торговых ведомств двух стран состоялась впервые с 1995 года. В ходе встречи Ан Док Кын высоко оценил динамику развития сотрудничества двух стран с момента установления дипотношений в 1976 году. Корейская корпорация содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) и Агентство развития экспорта Бахрейна подписали три меморандума о взаимопонимании в сферах торговли, туризма и «умного» фермерства.