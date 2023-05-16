В РК объявлены новые тарифы на электроэнергию и газ

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15 мая утверждены новые тарифы на газ и электроэнергию. Соглашение по этому поводу достигнуто между правительством и правящей партией Сила народа. Как сообщил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян, с 16 мая тариф на электроэнергию повышается на 8 вон за кВт/ч, а на газ - на 1,04 воны за мегаджоуль. Из расчёта на семью, состоящую из четырёх человек, потребляющую в среднем 332 кВт/ч электроэнергии в месяц, расходы вырастут на 3.000 вон (2,47 доллара). Расходы на газ могут вырасти на 4.400 вон (3,29 доллара). Между тем, нынешнее повышение тарифов не решит проблем энергетических компаний. Более того, РК будет долго страдать от последствий повышения мировых цен на энергоносители. Операционный дефицит Корейской электроэнергетической корпорации в первом квартале превысил 6 трлн вон (4,5 млрд долларов). За последние два года накопленный дефицит достиг 38,5 трлн вон (28 млрд 800 млн долларов). Дефицит Корейской газовой корпорации составил 11 трлн 600 млрд вон (8 млрд 600 млн долларов).