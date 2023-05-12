Президент РК встретился с делегацией японских деловых кругов

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15 мая президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с делегацией Японо-южнокорейской ассоциацией предпринимателей. В ходе встречи глава государства призвал представителей японских компаний к сотрудничеству в развитии цепочек поставок в новейших отраслях. Он отметил взаимные выгоды от активного взаимодействия, учитывая потенциал производственных технологий РК и конкурентоспособность Японии в сфере материалов, запчастей и оборудования. Отметив активность правительств двух стран в расширении возможностей сотрудничества, президент выразил надежду на то, что деловые круги поддержат усилия в данном направлении. Особое внимание он уделил взаимодействию в сферах полупроводников, батарей и электромобилей. Коснувшись предстоящего саммита «Большой семёрки», Юн Сок Ёль заявил, что его участники детализируют планы сотрудничества в сферах здравоохранения, цепочек поставок и изменения климата. Председатель Японо-южнокорейской ассоциацией предпринимателей Микио Сасаки заявил, что очень рад возобновлению активных контактов между двумя странами и активизации межправительственного диалога.