США оставили КНДР в списке нарушителей свободы вероисповедания

Photo : YONHAP News

США в очередной раз отнесли Северную Корею к числу государств, нарушающих свободу вероисповедания. Как отмечается в докладе госдепартамента о религиозных свободах в мире, опубликованном 15 мая, северокорейские власти «продолжали казнить, пытать, арестовывать и подвергать физическому насилию людей за их религиозную деятельность». При этом в основном преследуются христиане и последователи шаманизма, а также члены их семей. Как отмечается в докладе, в Северной Корее существует небольшое количество официально зарегистрированных религиозных учреждений, в том числе, церквей. Однако они работают под жёстким контролем государства и в основном предназначены для иностранцев. Есть сообщения о частной христианской религиозной деятельности, хотя существование подпольных церквей и масштабы подпольных религиозных сетей трудно поддаются количественной оценке,- подчёркивается в документе. США называют Северную Корею государством-нарушителем свободы вероисповедания 21 год подряд.