Президент РК наложил вето на проект Закона о среднем медперсонале

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16 мая президент РК Юн Сок Ёль наложил вето на проект Закона о среднем медицинском персонале. Своё решение он объяснил тем, что закон, в случае его принятия, усугубит разрыв в качестве медицинских услуг в регионах. Кроме того, президент выразил опасения относительно существенного расширения деятельности среднего медперсонала и ослабления контроля со стороны руководства медицинских учреждений. Проект указанного закона был одобрен Национальным собранием по инициативе оппозиционных партий. Юн Сок Ёль выразил сожаление в связи с тем, что общественные противоречия не были в должной степени устранены в обсуждения парламентариями. Он подчеркнул, что защиту здоровья граждан можно обеспечить за счёт сотрудничества медицинских кругов. Законопроект, заблокированный президентом, пройдёт процедуру пересмотра, внесения поправок или снятия с рассмотрения. Для его пересмотра необходимо согласие не менее чем 2/3 депутатов. При этом в голосовании должны принять участие более половины парламентариев. Против проекта выступают более трети депутатов. Таким образом, оппозиции будет сложно провести его через Национальное собрание. Пытаясь достичь консенсуса, правящие силы продвигают свой вариант закона, который предусматривает улучшение условий работы среднего медицинского персонала. Между тем, президент не стал накладывать вето на одобренный Национальным собранием проект поправок в Закон о медицине, которые ужесточают правила отзыва лицензии врачей, совершивших противоправные действия.