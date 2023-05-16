Состоится ретроспектива художника-абстракциниста Ким Хван Ги

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Художественный музей «Хоам» в городе Ёнине провинции Кёнгидо, которым управляет Фонд культуры Samsung, представит ретроспективу корейского мастера-абстракциониста Ким Хван Ги (1913–1974). На выставке под названием «Небо как точка_Ким Хван Ги», которая пройдёт с 18 мая по 10 сентября, будут представлены около 120 работ пионера корейского абстрактного искусства. Несомненно, внимание посетителей привлечёт большая картина "Женщины и кувшины", на которой изображены кувшины, женщины, птица, олень, деревья и тучи - ключевые компоненты работ мастера. Это единственная картина автора, выполненная в стиле фресковой живописи шириной более пяти метров. Благодаря недавно обнаруженному блокноту художника, стало известно, что это произведение было создано в 1960 году. Один из организаторов выставки искусствовед Тхэ Хён Сон отмечает, что в блокноте художник описывал, насколько тяжело ему приходится в процессе поиска нужной идеи и образов. Ким Хван Ги всегда искал новые стороны искусства, балансируя между реальными образами и абстракцией. По мнению искусствоведов, предстоящая выставка прольёт новый свет на 40-летнее творчество мастера, в котором традиционная корейская красота сочеталась с западными техниками живописи. Ким Хван Ги родился в провинции Чолла-Намдо, с ранних лет изучал традиционные корейские техники живописи, в 30-е годы прошлого века учился в Японии, где познакомился со многими японскими художниками-авангардистами. Он стажировался в США, а с 1956 по 1959 год жил в Париже, где разработал свой уникальный стиль, сочетающий традиционную корейскую эстетику с абстрактными формами и геометрическими композициями. С 1963 года до самой смерти в 1974 году художник жил в США.