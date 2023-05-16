У крупных компаний РК сократилась операционная прибыль

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Операционная прибыль крупнейших компаний страны сокращается. На это указывают результаты анализа финансовой деятельности 309 компаний, входящих в число пятисот крупнейших по объёму продаж. Они представлены агентством CEO Score. В первом квартале этого года их операционная прибыль сократилась на 48,8% в годовом исчислении, составив 25 трлн 898 млрд вон (19 млрд 300 млн долларов). В третьем квартале прошлого года прибыль сократилась на 11,4%, а в четвёртом - на 69,1%. Снижение продолжается три квартала подряд. Продажи выросли в первом квартале этого года на 6,8%, составив 700 трлн 768 млрд вон (524 млрд 300 млн долларов). Снижение операционной прибыли отмечено в 11 из 19 отраслей. Наибольший спад зафиксирован среди компаний, занятых в сфере информационных технологий. Далее следуют нефтехимическая отрасль, логистика, фармацевтика и металлургия. Рост операционной прибыли отмечен в производстве автомобилей, судостроении и торговле.