Мэрия Сеула представила меры стимулирования рождаемости

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16 мая мэрия Сеула объявила третий пакет мер стимулирования рождаемости, включающий расширение поддержки многодетных семей. В частности, критерий многодетности был снижен с трёх до двух детей. Кроме того, 13 государственных объектов, включая парки развлечений, будут предоставлять многодетным семьям свои услуги бесплатно или со скидкой. Количество семей, получающих поддержку в рамках политики стимулирования рождаемости, будет увеличено на 49%. Помимо этого, планируется расширить программу предоставления жилья под залог на длительный срок. Система начисления баллов, дающих первоочередное право на получение такого жилья, будет изменена. Если раньше приоритет отдавался семьям, в которых имеется более пяти детей, то отныне под эту категорию подпадают семьи, в которых более трёх детей. Семьи с двумя детьми также будут получать более высокие баллы. Со следующего года будет предоставляться бесплатная страховка детям в возрасте до двух лет. К реализации обозначенных мер власти приступят во второй половине года.