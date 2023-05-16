На Каннском кинофестивале будут показаны семь фильмов из РК

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С 16 по 27 мая во Франции проходит 76-й Международный Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе принимает участие 21 картина. Среди них «Чудовище» японского режиссера Хирокадзу Корээда. В прошлом году за роль в его фильме «Брокер» приз за лучшую мужскую роль получил южнокорейский актёр Сон Ган Хо. В этом году южнокорейские фильмы в основную программу не вошли, но семь картин приглашены во внеконкурсную программу. Это, в частности, фильм «Паутина» режиссёра Ким Чжи Уна. «Хваран» режиссёра Ким Чхан Хуна приглашён в секцию «Особый взгляд». Фильм «Наш день» режиссёра Хон Сан Су будет показан на закрытии секции «Двухнедельник режиссёров». Фильм режиссёра Ю Чжэ Сона «Сон» приглашён в программу «Неделя критиков». Фильм «Тишина» режиссёра Ким Тхэ Гона приглашён в программу «Полуночные показы». Кроме того, студенческие работы режиссёров Со Чжон Ми из Корейского университета искусств «Братья семьи Ли» и Хван Хе Ин из Корейской киноакадемии «HOLE» будут показаны в секции La Cinef (ранее Cinéfondation), посвящённой работам студентов.