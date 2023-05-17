Президент РК встретился с бывшим премьер-министром Великобритании

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16 мая в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в ходе встречи обсуждались отношения двух стран. Юн Сок Ёль отметил достижения на дипломатическом уровне и в сфере безопасности. Борис Джонсон, в свою очередь, подчеркнул важность южнокорейско-британского саммита, состоявшегося в 2022 году, который заложил основы для укрепления двустороннего сотрудничества. Борис Джонсон отметил, что он дорожит своими отношениями с РК, которые берут начало во время его работы на посту министра иностранных дел Великобритании. Борис Джонсон стал первым зарубежным лидером, который позвонил Юн Сок Ёлю после его избрания президентом РК.