РК участвует в сохранении прибрежных отмелей

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Министерство морского и рыбного хозяйства РК продлило действие меморандума о взаимопонимании с Германией, Нидерландами и Данией по вопросам устойчивого сохранения прибрежных приливных отмелей. К этим трём странам прилегает прибрежное мелководье Северного моря, включённое в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Меморандум был подписан в марте 2009 года, спустя пять месяцев после визита делегаций трёх стран в РК для участия в конференции стран-участниц Рамсарской конвенции в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо. Он призван обеспечить соответствие текущим изменениям климата и условиям контроля за объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, к которым с 2021 года относятся южнокорейские приливные отмели. Документ предполагает проведение совместных научных исследований, образовательных и научных семинаров, симпозиумов, обмен специалистами, реализацию совместных проектов.