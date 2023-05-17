Правительство РК поддержит экспортные компании

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Правительство РК усилит поддержку малых и средних экспортных компаний, сняв ограничение на количество заявок на получение субсидий. Кроме того, как сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса, в сентябре этого года в Саудовской Аравии будет открыт глобальный бизнес-центр с целью оказания помощи зарубежным странам в выходе на рынки Ближнего Востока. В первом квартале этого года малые и средние компании РК экспортировали за рубеж товаров и услуг на 27 млрд 300 млн долларов. Это на 7,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. За тот же период общий объём южнокорейского экспорта сократился на 12,6%. У крупных компаний спад составил 15,1%. Одним из основных видов экспортной продукции малых и средних предприятий является косметика. Её поставки выросли на 9,8%, составив 1 млрд 200 млн долларов. На втором месте автомобили, экспорт которых вырос на 99% до 1 млрд 160 млн долларов. Далее следуют изделия из пластика и автозапчасти.