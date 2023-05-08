В РК началась разработка единой стратегии иммиграционной политики

Photo : Getty Images Bank

Южнокорейское общество должно изменить отношение к иммигрантам. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 17 мая на заседании специального комитета по вопросам иммигрантов при президентском комитете народного единства. По его словам, иммигранты также должны прилагать усилия к решению данной проблемы, будучи частью южнокорейского общества. Глава государства призвал участников заседания продолжить работу по улучшению иммиграционной политики. В заседании приняли участие около 30 экспертов, включая представителей Вьетнама, Мьянмы, России, Аргентины, Пакистана и других стран. Обсуждалась также поддержка детей иностранцев. Участники заседания отмечали, что иммиграционная политика выстраивается не централизовано, а на базе разных ведомств. Из-за отсутствия чётких целей и направлений иммиграционной политики в обществе сохраняется проблема дискриминации и искажённого восприятия иностранцев. Комитет планирует до следующего месяца подготовить предложение по единой стратегии под эгидой министерства юстиции.