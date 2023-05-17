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Политика

В РК начала работу группа реагирования на киберугрозы

Write: 2023-05-17 14:09:48Update: 2023-05-17 15:39:54

В РК начала работу группа реагирования на киберугрозы

17 мая в РК приступила к работе Национальная координационная группа реагирования на киберугрозы, созданная на базе независимых, государственных и военных экспертов. Управление национальной безопасности администрации президента и Национальная служба разведки провели церемонию начала работы новой структуры. Она представляет собой расширенный формат объединённой группы реагирования на киберугрозы, работавшей с 2012 года при Национальной службе разведки. Группу возглавил Чхве Чжун Хо, директор департамента министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Прежде соответствующие функции были разделены между рядом ведомств. Группа реагирования станет новой моделью сотрудничества всех заинтересованных структур. 
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