В РК начала работу группа реагирования на киберугрозы

17 мая в РК приступила к работе Национальная координационная группа реагирования на киберугрозы, созданная на базе независимых, государственных и военных экспертов. Управление национальной безопасности администрации президента и Национальная служба разведки провели церемонию начала работы новой структуры. Она представляет собой расширенный формат объединённой группы реагирования на киберугрозы, работавшей с 2012 года при Национальной службе разведки. Группу возглавил Чхве Чжун Хо, директор департамента министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Прежде соответствующие функции были разделены между рядом ведомств. Группа реагирования станет новой моделью сотрудничества всех заинтересованных структур.