Главы РК и Канады договорились укреплять сотрудничество двух стран

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РК и Канада будут укреплять сотрудничество между двумя странами в обеспечении безопасности цепочек поставок критически важных полезных ископаемых и других областях. Договорённости об этом были достигнуты в ходе переговоров президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По итогам саммита было принято совместное заявление. В нём отмечается наличие прогресса в развитии отношений двух стран после договорённости об их выводе на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, достигнутой в ходе предыдущего саммита в Оттаве в сентябре прошлого года. Участники саммита договорились также возобновить программу молодёжных обменов. Они осудили ракетную и ядерную программы Северной Кореи и призвали Пхеньян вернуться к переговорам о денуклеаризации. Джастин Трюдо подтвердил, что Канада поддерживает смелую инициативу Сеула, которая предусматривает экономическую помощь Пхеньяну в обмен на шаги по денуклеаризации. Кроме того, была выражена обеспокоенность серьёзными нарушениями прав человека в Северной Корее и «полным пренебрежением» северокорейских властей к благополучию своего народа. Юн Сок Ёль и Джастин Трюдо приветствовали недавнее решение своих правительств начать переговоры по соглашению об информационной безопасности в области промышленности и обороны. По окончании саммита правительства двух стран подписали меморандум о взаимопонимании в формировании цепочек поставок критически важных полезных ископаемых, переходе на чистую энергетику и энергетической безопасности.