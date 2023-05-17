В РК почтили память жертв движения за демократию 18 мая

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18 мая в РК отмечают 43-ю годовщину Движения за демократию, которое развернулось в 1980 году в Кванчжу и регионах провинции Чолла-Намдо. Оно стало выражением протеста народа против военной диктатуры тогдашнего президента Чон Ду Хвана. Памятной дате была посвящена церемония, состоявшаяся на национальном кладбище в Кванчжу. Её тема - «Дух майского движения вместе с народом». В своём выступлении президент РК Юн Сок Ёль обещал мужественно противостоять любым вызовам свободе и демократии, поддерживая дух демократического движения в Кванджу. «Дух восстания - это объединяющая сила, которая связывает нас вместе. Этот дух является ценным достоянием, которое необходимо сохранить, и которое служит примером либеральной демократии»,- отметил глава государства. Почтив память погибших при подавлении восстания, он сказал, что Кванчжу является историческим местом, где защищали ценности свободной демократии и прав человека. Президент поблагодарил матерей, жён и сестёр, которые потеряли близких, за их мужество и преданность духу движения 18 мая. На церемонии присутствовали около трёх тысяч человек, в том числе, депутаты Национального собрания, гражданские активисты, члены семей погибших борцов за демократию.