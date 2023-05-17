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Экономика

Деловые круги РК и Японии договорились укреплять партнёрство

Write: 2023-05-18 11:04:59Update: 2023-05-18 12:01:40

Деловые круги РК и Японии договорились укреплять партнёрство

Photo : YONHAP News

Деловые круги РК и Японии договорились укреплять партнёрские отношения в различных областях. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 55-й встречи промышленников РК и Японии, которая проходила 16-17 мая в Сеуле. Впервые за последние четыре года мероприятие проходило в очном формате, и в нём приняли участие 164 южнокорейских и 75 японских предпринимателей. Они договорились расширять экономические связи и взаимные обмены, а также прилагать совместные усилия для успешного проведения Всемирной выставки EXPO-2025 в Осаке и поддержки южнокорейской заявки на проведение EXPO-2030 в Пусане. Бизнесмены приветствовали недавние шаги властей РК и Японии по улучшению двусторонних отношений, включая возобновление челночной дипломатии. 56-я встреча промышленников РК и Японии пройдёт в следующем году в Токио. 
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