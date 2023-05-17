Пхеньян отверг возможность денуклеаризации

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Северная Корея отвергла возможность денуклеаризации, в очередной раз подтвердив намерение укреплять обороноспособность, в том числе, разрабатывая ядерное оружие. Выступая 17 мая на конференции ООН по разоружению, советник северокорейской миссии в Женеве Чу Ён Чхоль подчеркнул, что укрепление обороноспособности является суверенным правом каждого государства, и оно не может быть подвергнуто критике и оспариваться третьими странами. Таким образом он ответил на требование Евросоюза и Японии о полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации. В условиях, когда США проводят крупномасштабные военные учения вместе со своими союзниками, время от времени развёртывая стратегические вооружения на Корейском полуострове и за его пределами, у Пхеньяна нет другого выбора, кроме как укреплять обороноспособность в рамках противодействия военной угрозе,- добавил Чу Ён Чхоль.