РК и Япония не договорились об инспекции АЭС «Фукусима»

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17 мая представители РК и Японии провели второе рабочее заседание по подготовке к проверке южнокорейскими экспертами объектов, связанных с предстоящим сбросом загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима». Обсуждались детали программы поездки, но к единому мнению прийти не удалось. Было принято решение более не проводить рабочие встречи, продолжив консультации по данному вопросу по дипломатическим каналам. Поездка экспертов запланирована на следующую неделю, поэтому времени на достижение договорённости практически не остаётся. В ходе первой встречи южнокорейская сторона передала японским коллегам список объектов и данных, попросив открыть к ним доступ в целях полного ознакомления с процессом сброса воды. Тогда представители Японии сообщили о необходимости согласовать доступ к ряду объектов, а также о невозможности осмотра системы удаления мультинуклидов (ALPS). О чём именно шла речь в ходе второй встречи, не сообщается. В ближайшее время правительство РК намерено сформировать экспертную группу для отправки в Японию.