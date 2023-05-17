ЕС не поддержал слияние Korean Air и Asiana Airlines

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Европейский союз не поддержал слияние двух южнокорейских авиаперевозчиков - Korean Air и Asiana Airlines. В предварительном заключении, подготовленном Европейской комиссией, говорится, что слияние двух крупных компаний может снизить конкуренцию в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок на четырёх маршрутах между РК и Европейской экономической зоной. Это рейсы из Сеула в Париж, Франкфурт, Рим и Барселону. По состоянию на 2019 год, совокупные доли рынка двух южнокорейских авиакомпаний составляли 60% на маршрутах в Париж, 68% - во Франкфурт, 75% - в Рим и 100% - в Барселону. В ноябре 2020 года Korean Air подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций Asiana Airlines в рамках её поглощения на сумму 1 млрд 387 млн долларов. Компания подала документы в антимонопольные органы 14 стран для рассмотрения слияния с Asiana Airlines, получив одобрение 11 из них - РК, Австралии, Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Турции, Тайваня, Малайзии, Филиппин, Китая и Великобритании. США и Япония пока рассматривают возможность сделки. Евросоюз примет окончательное решение в августе.