Демографическая ситуация может негативно отразиться на ВВП

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Сокращение численности населения трудоспособного возраста из-за низкой рождаемости и роста числа пожилых людей ведёт к сокращению валового внутреннего продукта и негативно сказывается на экономике. Об этом сообщили в Институте экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Согласно прогнозам ООН, общая численность населения РК в 2050 году составит 45 млн 710 тыс. человек, что на 11,67% меньше, чем в 2022 году. Население трудоспособного возраста в 2050 году составит 23 млн 980 тыс. человек, сократившись на 34,75% по сравнению с 2022 годом, а численность находящихся на иждивении увеличится на 44,67% до 21 млн 780 тыс. человек. Анализ, проведённый экспертами, показал, что при условии постоянства других факторов сокращение численности трудоспособного населения на 1% приведёт к сокращению ВВП на 0,59%. Увеличение численности иждивенцев на 1% снижает ВВП на 0,17%. Исходя из этого, в результате демографических изменений ВВП окажется в 2050 году на 28,38% ниже, чем в 2022 году.