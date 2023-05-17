Экспортные компании РК ожидают улучшения ситуации в США и Японии

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Малые и средние экспортные компании РК делают положительные прогнозы на этот год о работе с рынками США и Японии. Треть из 306 профильных компаний, опрошенных Корейской федерацией малого и среднего бизнеса, считают США приоритетным рынком. Далее следуют рынки Японии (19,6%), Китая (18%), Вьетнама (12,4%) и России (7,8%). Почти по половине всех важных рынков экспортёры высказали положительные прогнозы. Отрицательные прогнозы превысили положительные в отношении Китая. Между тем, участники опроса заявили, что намерены увеличить объём поставок в этом году почти по всем направлениям. Для этого ведётся поиск новых покупателей, активизировались усилия по повышению качества товаров и их ценовой конкурентоспособности. Между тем, в первом квартале отмечается сокращение экспорта по 40% ключевых рынков. Это связывают с экономическим кризисом в мире, нестабильностью валютного курса и сбоями в производстве из-за проблем с поставками сырья и ростом его стоимости.