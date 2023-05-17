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В Корее

В РК выявлен 11-й случай ящура

Write: 2023-05-19 10:39:28Update: 2023-05-19 11:07:29

В РК выявлен 11-й случай ящура

Photo : YONHAP News

В РК выявлен очередной случай ящура. Как сообщили 19 мая в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, очаг инфекции  обнаружен на ферме по разведению крупного рогатого скота в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. На ферме проводится дезинфекция, доступ на её территорию временно ограничен. Таким образом, с 10 мая текущего года в РК выявлены 11 случаев ящура. Девять из них зафиксированы в городе Чхончжу, два – в уезде Чынпхён-гун. Карантинные власти полагают, что вирус мог быть завезён из стран Юго-Восточной Азии. Поскольку все очаги заболевания расположены в одном месте, не исключено, что заражение происходит через работников ферм или транспорт. Ящур представляет собой инфекционную вирусную болезнь крупного рогатого скота, овец, коз и других парнокопытных животных, но не поражает людей. 
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