В РК выявлен 11-й случай ящура

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В РК выявлен очередной случай ящура. Как сообщили 19 мая в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, очаг инфекции обнаружен на ферме по разведению крупного рогатого скота в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. На ферме проводится дезинфекция, доступ на её территорию временно ограничен. Таким образом, с 10 мая текущего года в РК выявлены 11 случаев ящура. Девять из них зафиксированы в городе Чхончжу, два – в уезде Чынпхён-гун. Карантинные власти полагают, что вирус мог быть завезён из стран Юго-Восточной Азии. Поскольку все очаги заболевания расположены в одном месте, не исключено, что заражение происходит через работников ферм или транспорт. Ящур представляет собой инфекционную вирусную болезнь крупного рогатого скота, овец, коз и других парнокопытных животных, но не поражает людей.