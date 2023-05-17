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Корея: Юг-Север

КНДР подвергла критике масштабные учения РК и США

Write: 2023-05-19 11:06:01Update: 2023-05-19 17:00:02

КНДР подвергла критике масштабные учения РК и США

Предстоящие военные учения, которые проведут РК и США, направлены против Северной Кореи,- говорится в заявлении агентства ЦТАК, опубликованном 19 мая. Проведение учений против ядерной державы -  «полная чушь», и особое возмущение вызывает то, что они будут проходить «всего в нескольких километрах от нашего фронта». РК и США не могут не столкнуться с соответствующим ответом,- подчёркивается в заявлении. РК и США проведут в период с 25 мая по 15 июня в районе Почхона провинции Кёнгидо учения, приуроченные к 70-летию военного альянса. В них будут задействованы передовые системы вооружений, в том числе, истребители-невидимки F-35A, ударные вертолёты AH-64 Apache, танки K2 и реактивные системы залпового огня Chunmoo. 
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