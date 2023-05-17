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В мире

США обратили внимание на проблему северокорейских беженцев

Write: 2023-05-19 11:22:01Update: 2023-05-19 11:23:42

США обратили внимание на проблему северокорейских беженцев

В прошлом году в РК перебрались лишь 67 северокорейских беженцев. Об этом сообщил сопредседатель американского Комитета по правам человека в Северной Корее Роберт Коэн, выступая 18 мая на конференции. Он напомнил, что за последние 20 лет в РК перебрались около 33 тыс. северокорейцев. Несмотря на угрозу принудительной репатриации, они добирались до РК через Китай и страны Юго-Восточной Азии. После начала пандемии коронавируса поток беженцев резко сократился в связи с  закрытием границ и ужесточением Пхеньяном наказания за несанкционированное пересечение границы. До пандемии ежегодно в РК прибывали более тысячи северян, но в прошлом году их оказалось менее ста человек. Роберт Коэн подчеркнул, что Китай репатриирует задержанных беженцев на родину, где им грозит тюремное заключение. Большое число беженцев находится в Китае. Их Пекин не спешит передавать Сеулу, поскольку это может спровоцировать рост потока беженцев. 
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