Сторожевой корабль «Чхонан» возвращается в ВМС РК

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Сторожевой корабль «Чхонан», потопленный в 2010 году северокорейской субмариной, вернётся на службу в новом облике. 19 мая на военно-морской базе в Чинхэ состоялась церемония поступления на боевое дежурство нового фрегата FFG-826 под названием «Чхонан». В церемонии приняли участие командир потопленного корабля «Чхонан» Чхве Вон Иль, оставшиеся в живых члены экипажа и члены семей погибших моряков. Потопленный «Чхонан» относился к классу корветов водоизмещением 1 тысяча тонн. Водоизмещение нового корабля 2.800 тонн. Его длина 122 м, ширина 14 метров, скорость до 30 узлов. На борту может размещаться один морской вертолёт. Корабль оснащён 5-дюймовым орудием, 20-мм автоматическим зенитно-артиллерийским комплексом Phalanx, противокорабельными ракетами, управляемыми ракетами класса «корабль-поверхность», противолодочными торпедами большой дальности, зенитными управляемыми ракетами. Сторожевой корабль «Чхонан» был потоплен 26 марта 2010 года в районе острова Пэннёндо в Жёлтом море. Погибли 46 членов экипажа и участник поисково-спасательной операции.