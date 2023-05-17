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Экономика

США могут заблокировать слияние Korean Air и Asiana Airlines

Write: 2023-05-19 14:44:43Update: 2023-05-19 14:47:42

США могут заблокировать слияние Korean Air и Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Министерство юстиции США рассматривает возможность подачи иска, чтобы заблокировать слияние южнокорейских авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines, которое может нанести ущерб конкуренции в сфере пассажирских и грузовых перевозок между РК и США.  Об этом сообщил американский информационный портал  Politico, ссылаясь на неназванные источники. Обе компании выполняют рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл. В 2021 году Korean Air подала документы в антимонопольные органы 14 стран для рассмотрения своего объединения с Asiana, получив одобрение 11 из них - РК, Австралии, Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Турции, Тайваня, Малайзии, Филиппин, Китая и Великобритании. США и Япония пока рассматривают возможность сделки. Евросоюз предварительно высказался против сделки. 
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