РК и США обсудили научно-техническое сотрудничество

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19 мая в Сеуле состоялось 11-е заседание южнокорейско-американской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегации возглавляли министр науки и информационно-коммуникационных технологий РК Ли Чжон Хо и начальник управления по научно-технической политике Белого дома Арати Прабхакар. Обсуждалась политика правительств двух стран по вопросам полупроводников следующего поколения, ядерного синтеза, ядерной физики, искусственного интеллекта и биотехнологий. Участники заседания обменялись мнениям о планах сотрудничества и приоритетных направлениях дальнейшего взаимодействия. В повестку встречи вошли также вопросы обменов, этики и стандартов исследований, а также противодействия изменению климата. Заседание проходило в очном формате впервые с марта 2016 года. В нём приняли участие около ста представителей заинтересованных ведомств двух стран.