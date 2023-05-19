Сотрудничество РК, США и Японии выйдет на новый уровень

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Президент РК Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились вывести трёхстороннее сотрудничество на новый уровень. Договорённость достигнута в ходе встречи, состоявшейся 21 мая в рамках саммита «Большой семёрки» в Хиросиме,- сообщили в администрации южнокорейского президента. Основной темой встречи было укрепление трёхстороннего сотрудничества в области безопасности. Особое внимание её участники уделили противодействию ядерной и ракетной угрозам Северной Кореи. Они отметили необходимость укрепления сотрудничества в обмене данными о запусках северокорейских ракет и в области экономической безопасности. Президент США пригласил своих южнокорейского и японского коллег посетить позднее в этом году Вашингтон для очередных трёхсторонних переговоров, дата которых будет определена в ближайшее время. Саммит в Хиросиме стал третьей с начала года встречей лидеров РК, США и Японии. По его итогам не принималось никаких документов.