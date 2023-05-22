Президент РК встретился с президентом Украины

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21 мая в рамках саммита «Большой семёрки», проходившего в Хиросиме, президент РК Юн Сок Ёль встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись по просьбе президента Украины, который 20 мая прибыл в Хиросиму в поисках поддержки его страны со стороны мировых лидеров. Обсуждались вопросы оказания нелетальной военной помощи Украине и участия южнокорейских компаний в её послевоенном восстановлении. Зеленский поблагодарил РК за предоставленную гуманитарную помощь и попросил увеличить её объём. Юн Сок Ёль обещал активизировать предоставление Украине необходимых ей предметов, в том числе, оборудования для разминирования и машин скорой помощи. Встреча была организована по просьбе Украины. На прошлой неделе Юн Сок Ёль встречался в Сеуле с супругой украинского президента Еленой Зеленской, которая выразила понимание трудностей, которые испытывает Сеул с предоставлением летального оружия.