Главы РК и Японии почтили память корейцев - жертв атомной бомбардировки

Photo : YONHAP News

21 мая президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида посетили памятник корейцам - жертвам американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году в Мемориальном парке мира. Данный шаг рассматривается экспертами как демонстрация приверженности лидеров двух стран улучшению отношений между Сеулом и Токио. Жертвами атомной бомбардировки стали около 50 тысяч корейцев. Отдав дань уважения погибшим, лидеры двух стран провели третью за последние два месяца встречу. «Наше совместное посещение памятника – это не только дань уважения корейским жертвам атомной бомбардировки, но и мужественный поступок премьер-министра Японии, выражение его желания подготовиться к мирному будущему»,- сказал Юн Сок Ёль, открывая встречу. Он также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами в области экономической безопасности и по другим глобальным вопросам. Фумио Кисида в ответ подчеркнул, что совместное посещение памятника погибшим корейцам очень важно для южнокорейско-японских отношений и для достижения мира во всём мире. В ходе встречи, состоявшейся за закрытыми дверями, лидеры двух стран отметили, что отношения Сеула и Токио находятся на поворотном этапе во всех сферах, включая внешнюю политику, безопасность, экономику и науку. Они договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества как в двустороннем формате, так и в трёхстороннем с участием США. Лидеры двух стран договорились также встречаться при любой возможности и, таким образом, продолжать челночную дипломатию.