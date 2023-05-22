Сборка ракеты-носителя «Нурихо» завершена

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В Космическом центре Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо завершена полная сборка и проверка всех узлов южнокорейской космической ракеты «Нурихо» (KSLV-II). Ракета погружена на транспортную платформу и подготовлена к перемещению на стартовую площадку. Как сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований, подготовка к запуску, который запланирован на 24 мая, идёт по плану. «Нурихо» является основной частью проекта по запуску спутников на низкую околоземную орбиту с помощью собственной космической ракеты. В 2021 году ракета успешно поднялась на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника, так как двигатель её третьей ступени запустился раньше, чем было запланировано. В ходе второго запуска в 2022 году «Нурихо» успешно развернула макеты спутников на целевой высоте 700 километров. На этот раз ракета должна вывести на орбиту восемь реальных спутников. В их числе малый спутник нового поколения и четыре микроспутника SNIPE, разработанных Корейским институтом астрономии и космических наук.