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Экономика

РК ужесточает контроль за импортом говядины из США

Write: 2023-05-22 12:02:53Update: 2023-05-22 15:18:25

РК ужесточает контроль за импортом говядины из США

Photo : KBS News

С 22 мая правительство РК усилило карантинные меры в отношении импорта говядины из США. Данное решение принято после того, как в штате Южная Каролина был зарегистрирован случай коровьего бешенства. Как сообщили в министерствe продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, выборочной проверке теперь подвергается не 3%, а 10% всего импорта американской говядины. В министерство сельского хозяйства США направлен запрос о предоставлении дополнительной информации об эпидемической ситуации в стране. По данным американской стороны, корова, у которой подтверждён вирус губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, одной из разновидностей коровьего бешенства, доставлена из штата Теннесси на завод по переработке говядины в Южной Каролине. Продукция данного предприятия не экспортируется в РК. В отличие от классического коровьего бешенства, вызываемого в основном заражёнными кормами, губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота не представляет угрозы для здоровья человека.
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