С 1 по 20 мая экспорт РК сократился на 16,1%

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По предварительным данным таможенного управления РК, общая сумма южнокорейского экспорта за период с 1 по 20 мая составила 32 млрд 443 млн долларов, сократившись на 16,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение экспорта продолжается с октября прошлого года из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания инфляции. Ещё одной причиной данного явления является затянувшийся спад на рынке полупроводников, экспорт которых за первые 20 дней мая сократился на 35,5%. Зарубежные поставки нефтепродуктов сократились на 33%, металлургической продукции - на 7,5%. Одновременно поставки автомобилей увеличились на 54,7%. Экспорт в Китай, который является главным торговым партнёром РК, упал на 23,4% в годовом исчислении. Поставки в США сократились на 2%, в Европейский Союз - на 1,1%, во Вьетнам - на 15,7%, в Японию - на 13,9%. В апреле общий объём южнокорейского экспорта сократился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 49 млрд 600 млн долларов. За первые 20 дней мая сумма импорта составила 36 млрд 747 млн долларов. Это на 15,3% меньше, чем год назад. В результате дефицит торгового баланса составил 4 млрд 304 млн долларов. Совокупный дефицит с начала текущего года составил 29 млрд 548 млн долларов. Это более половины рекордно высокого дефицита торгового баланса прошлого года.