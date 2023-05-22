РК стремится войти в число развитых стран

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Федерация корейских промышленников направила письмо в американскую аналитическую компанию Morgan Stanley с просьбой добавить РК в список кандидатов на статус развитого рынка. Morgan Stanley классифицирует рынки на основе экономического развития стран, масштаба и ликвидности, а также доступности рынка для иностранных инвесторов. РК входит в список развивающихся рынков с 1992 года. В письме говорится, что в 2022 году РК была 13-й экономикой мира с валовым внутренним продуктом 1 трлн 660 млрд долларов. ВВП на душу населения составил 33 тыс. долларов, что соответствует требованиям Morgan Stanley. По объёму торгов на фондовых рынках РК заняла седьмое место в мире, а по рыночной капитализации - 16-е. РК попадала в список кандидатов на статус развитого рынка в 2008 году, но через год была исключена из него из-за недостаточной доступности рынка для иностранных инвесторов.