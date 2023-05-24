Ожидаемая инфляция сократилась в мае до 3,5%

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В РК третий месяц подряд продолжается снижение ожидаемой инфляции, то есть, прогноза роста цен в течение года. По данным Банка Кореи, в мае она составила 3,5%, что на 0,2% меньше, чем в марте. Это самый низкий показатель с мая прошлого года. Как считают эксперты, основное влияние на снижение показателя оказало сокращение цен на нефтепродукты. Уровень восприятия потребительских цен, то есть, их рост, ощущаемый потребителями, понизился на 0,2%, составив 4,7%. Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются, поскольку её рост может побудить население требовать повышения заработной платы из-за ожиданий снижения реальной покупательной способности. В свою очередь, рост заработной платы может в конечном итоге стимулировать и без того высокую инфляцию. Индекс потребительских настроений составил в мае 98 пунктов, увеличившись на 2,9 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Потребительские цены, ключевой показатель инфляции, выросли в апреле на 3,7% в годовом исчислении. Данный показатель впервые за 14 месяцев оказался ниже 4%.