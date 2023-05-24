РК примет активное участие в реформировании ВТО

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22 мая представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын встретился в Сеуле с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, стороны обсудили оптимизацию работы структуры многосторонней торговли. Ан Док Кын подчеркнул важность достижения результатов в противодействии новым вызовам в рамках предстоящей 13-й министерской конференции. Одновременно он отметил важность реформирования ВТО, включающего нормализацию системы разрешения споров. Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что южнокорейский опыт в развитии за счёт торговли является подтверждением важности активизации многосторонней торговли. Она выразила надежду на то, что Сеул сыграет активную роль в этом процессе. Нгози Оконджо-Ивеала вступила в должность гендиректора ВТО 1 марта 2021 года.