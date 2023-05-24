Лидеры РК и ЕС договорились укреплять сотрудничество

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22 мая президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По итогам встречи принято совместное заявление, в котором зафиксирована договорённость о создании «Зелёного партнёрства» между РК и ЕС с целью расширения сотрудничества в области изменения климата, защиты окружающей среды и перехода к зелёной экономике. Участники встречи приветствовали вступление в действие соглашения между РК и ЕС по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Они приветствовали запуск цифрового партнёрства между РК и ЕС в ноябре прошлого года. В заявлении содержится договорённость о создании Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел для укрепления сотрудничества в области глобального мира и безопасности. Стороны осудили ракетные и ядерные разработки Пхеньяна, подчеркнув в заявлении, что его безрассудные действия представляют серьёзную угрозу безопасности в регионе и мире в целом. Обсуждались также вопросы расширения финансовой и гуманитарной поддержки Украины. При этом в документе не упомянуто о военной помощи Киеву.