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Политика

МИД РК: Участие Японии в NCG обсуждается

Write: 2023-05-23 14:02:45Update: 2023-05-23 14:19:41

МИД РК: Участие Японии в NCG обсуждается

Photo : YONHAP News

Возможное участие Японии в работе южнокорейско-американской консультативной группы по ядерной безопасности (NCG) обсуждается. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Пак Чин, выступая 23 мая на форуме, организованном Корейской ассоциацией редакторов новостей. Он отметил, что Япония является союзником США и ощущает угрозу от ракетной и ядерной программ Северной Кореи, но приоритет отдаётся южнокорейско-американскому сотрудничеству. NCG является площадкой планирования ответа на возможное применение Пхеньяном ядерного оружия. Пак Чин отметил также, что оборонные ведомства РК, США и Японии активизируют контакты в вопросе обмена данными о ракетных пусках Северной Кореи. Отвечая на вопрос о возможном присоединении к американской системе ПРО, Пак Чин заявил, что РК работает над собственной системой.
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