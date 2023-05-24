Пхеньян готовится к запуску военного спутника

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На северокорейском космодроме «Сохэ», расположенном в районе деревни Тончхан-ри уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, быстрыми темпами ведутся строительные работы. Эксперты не исключают, что может возводиться новая пусковая площадка, предназначенная для запуска первого северокорейского военного спутника. Как сообщила американская радиостанция «Свободная Азия», на спутниковых фотографиях, сделанных компанией Planet Labs, запечатлён процесс строительства на площадке размерами 140 на 40 метров. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Джозеф Бермудес говорит, что Пхеньян имеет возможность привлекать практически неограниченные людские и другие ресурсы, поэтому темпы строительства там более высокие по сравнению с другими странами. Судя по снимкам, Пхеньян прилагает все усилия для скорейшего завершения строительства новой пусковой площадки. Для этого привлечены краны и другая строительная техника. Ранее агентство ЦТАК сообщило о завершении подготовки к размещению спутника на ракете-носителе. Между тем, в министерстве по делам воссоединения РК считают, что Север может запустить спутник во второй половине года, заранее уведомив об этом международные организации.