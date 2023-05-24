РК расширяет сотрудничество с мировым сообществом

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Лидеры РК, США и Японии в ходе встречи в рамках саммита «Большой семёрки» в очередной раз подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 23 мая на заседании кабинета министров. Он подчеркнул, что в настоящий момент главной целью является сдерживание ядерной и ракетной угроз Пхеньяна. В основе южнокорейской внешней политики должны лежать ценности свободы и верховенства закона, а также дух Конституции,- отметил Юн Сок Ёль. Коснувшись отношений с Японией, президент заявил, что Сеул и Токио должны тесно сотрудничать в интересах процветания и мира в регионе. Активизация торгового и инвестиционного взаимодействия идёт на пользу народам и деловым кругам двух стран, - отметил Юн Сок Ёль. Помимо этого, президент заявил о планах расширения сотрудничества с мировым сообществом в развитии зелёной энергетики в рамках противодействия изменению климата. Он подчеркнул важность ядерной энергетики, назвав её источником самой эффективной зелёной энергии.